Premier Finlandii o obronie Europy. "Polska na pierwszej linii"

Premier Finlandii, Petteri Orpo, w rozmowie z publiczną telewizją Yle, podkreślił znaczenie wschodnich krajów Europy, takich jak Polska, w obronie kontynentu . Zaznaczył, że to właśnie tam, a nie w Europie Zachodniej czy Południowej, odbywa się kluczowa obrona.

Premier Finlandii przyznał, że chodzi o kwoty tak duże, że jedno państwo nie jest w stanie tego wydatku udźwignąć. Nie wyklucza więc poparcia dla unijnego mechanizmu wspólnego zadłużenia. Warunkiem jest jednak to, by środki trafiły tam, gdzie faktycznie Europa jest broniona .

Do propozycji premiera Orpo krytycznie odnieśli się rządowi koalicjanci, w tym druga największa prawicowo-populistyczna partia Finowie (PS). Zatwierdzając w połowie 2023 roku program rządowy, postanowiono, że Finlandia nie zaakceptuje już żadnego mechanizmu odnoszącego się do wspólnego zadłużenia, podobnego do przyjętego wcześniej unijnego Instrumentu UE na rzecz Odbudowy.