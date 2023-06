"Predator" i "Dziadek" spiską przeciwko przyjacielowi Putina. W Polsce

Sam Kreml zareagował na publikację The Sunday Times. - Rosja nie ma konkretnych informacji o przygotowaniach w Polsce do zamachu stanu na Białorusi - powiedział TASS Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy rosyjskiego dyktatora. -Oczywiście są wśród nich tacy, którzy nie mają nic przeciwko ingerowaniu w stabilność Białorusi, Federacji Rosyjskiej. Oczywiście zarówno Białoruś, jak i my razem jesteśmy zdeterminowani, by stawić opór tym próbom - dodał Pieskow.