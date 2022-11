Precyzyjne bomby dla Ukrainy. "Pentagon rozważa propozycję"

Z kolei ekspert ds. broni i bezpieczeństwa w Center for Strategic and International Studies Tom Karako dodał, że "chodzi o uzyskanie odpowiednich liczb przy niskich kosztach". - Zapasy są coraz mniejsze w stosunku do poziomów, które chcemy mieć pod ręką i z pewnością do poziomów, których będziemy potrzebować, aby odstraszyć konflikt z Chinami - stwierdził.