Kategoryczne słowa papieża. "Dobrze wiadomo, kogo potępiam"

- Oczywiście to państwo rosyjskie dokonuje inwazji na Ukrainę - powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla pisma "America". Jak wyjaśnił, nie wymienia z nazwiska prezydenta Rosji Władimira Putina, bo nie jest to konieczne. - Dobrze wiadomo, kogo potępiam - stwierdził. To pierwsze tak kategoryczne słowa papieża od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

VATICAN - 2022/11/23: Pope Francis delivers his speech after his traditional Wednesday General Audience at St. Peter's Square. (Photo by Stefano Costantino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Źródło: GETTY , fot: SOPA Images