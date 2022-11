Papież Franciszek o wydarzeniach w Ukrainie. "Niech Bóg się pospieszy"

Z ust ojca świętego nie padły żadne słowa na temat przypadkowego wydarzenia w Polsce, gdzie śmierć dwóch ludzi spowodowała rosyjska rakieta. Nie było też w papieskiej wypowiedzi mowy o Rosjanach i ich winach za bestialski ostrzał miast w Ukrainie, na co zwróciła uwagę telewizja Sky News. Franciszek powiedział jedynie, że prosi Boga o to, by wreszcie doszło do zawieszenia broni i dialogu.