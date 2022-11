Papież znów go cytuje. Burza w ukraińskich mediach

Franciszek znów o Dostojewskim

To, co wzburzyło ukraińskie media, to słowa, jakie padły w rozważaniach poprzedzających modlitwę. Papież zachęcał wówczas m.in. do wytrwałości w czynieniu dobra. Przytoczył słowa Fiodora Dostojewskiego: "Miłujcie człowieka i w grzechu jego, albowiem to jest podobieństwo Bożej miłości i szczyt miłości na ziemi".