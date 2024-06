Prawybory w Koalicji Obywatelskiej? "Być może będą"

Mimo tego, że do wyborów prezydenckich pozostało jeszcze dużo czasu, w mediach już rozmawia się o potencjalnych kandydatach. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Jacek Karnowski został zapytany, czy widzi taką możliwość, że Trzecia Droga nie wystawi swojego kontrkandydata i poprze Trzaskowskiego. - Ja chciałbym, żeby był taki scenariusz, ale on jest troszkę niemożliwy - odparł Karnowski. Tłumaczył to tym, że każda partia chce się budować i dlatego chce wystawiać kandydata. Stwierdził nawet, że jedności może nie być nawet w Trzeciej Drodze. - Marzeniem by było, żebyśmy poszli razem, ale jak nie poszliśmy razem w wyborach parlamentarnych, samorządowych i europejskich, to nie jest realne, żebyśmy poszli razem w wyborach prezydenckich - powiedział były prezydent Sopotu. Prowadzący Michał Wróblewski dopytywał, czy to już jest przesądzone, że to Rafał Trzaskowski będzie kandydatem, ponieważ w media mówi się również o Donaldzie Tusku czy Radosławie Sikorskim. - Być może będą prawybory, ale ja wierzę, że te prawybory wygra Rafał Trzaskowski - odpowiedział gość programu.