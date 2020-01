"Prawowity prezydent II RP" zgłasza udział w wyborach

O urząd prezydenta zamierza ubiegać się Jan Zbigniew Potocki, który uważa się za spadkobiercę dziedzictwa działających w Wielkiej Brytanii prezydentów na uchodźstwie. - Po wygranych wyborach zakończę stan wojny z Japonią, ale z Niemcami nie, dopóki nie wypłacą nam reparacji - deklaruje.

Na Wyspach w 1972 roku po śmierci Augusta Zaleskiego doszło do sporu, kto powinien być jego następcą. Większość środowiska za prezydenta uznała Stanisława Ostrowskiego. Jednak inny polityk, Juliusz Nowina-Sokolnicki, przedstawił fotokopie dokumentu, że to on został wyznaczony na prezydenta przez Zaleskiego. Przed śmiercią miał przekazać nominację Potockiemu.