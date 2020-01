Wybory prezydenckie. Jest nieoczekiwany kandydat

- Mamy przed sobą kampanię prezydencką, będzie kilka niespodzianek - powiedział Piotr Liroy-Marzec. Dopytywany o to, czy zamierza się ubiegać o funkcję głowy państwa, odpowiedział twierdząco.

- Liroy na prezydenta! Mówię to pierwszy raz, nie żartuję - powiedział. Jak wyjaśnił, chce startować, bo nie ma kandydata, który by mu odpowiadał. - Nie dziwię się, że Andrzej Duda prowadzi w sondażach. On po prostu nie ma konkurencji. Jakie są szanse na wygrane Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Żadne, ale inni wcale nie są lepsi. Mnie zależy na tym, żeby podczas swojej kampanii pokazać, w jakim miejscu jesteśmy i kim powinien być prezydent - tłumaczył.