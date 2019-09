Wybory parlamentarne 2019. Martwe dusze na listach poparcia Piotra Liroya-Marca. Wkracza PKW

Państwowa Komisja Wyborcza reaguje na wątpliwości partii KORWiN. Zaleciła ponowną weryfikację podpisów zbieranych przez Skutecznych Piotra Liroya-Marca w Tarnowie. Również do list Bezpartyjnych i Samorządowych załączono wykazy podpisów z osobami zmarłymi.

Wątpliwości co do zbierania podpisów przez komitet Piotra Liroya-Marca wyrażał Paweł Wyrzykowski z partii Korwin. W mediach społecznościowych zapowiedział złożenie zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. "Sprawdźcie kary i czy warto ryzykować więzieniem rejestrowaniem wstępnych list" - ostrzegał. - Nie mamy nic do ukrycia - odpowiadają Skuteczni.