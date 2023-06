Prąd wsteczny to niebezpieczny zabójca. Czym jest?

Jak powstaje prąd wsteczny?

Prądy wsteczne, nazywane prądami strugowymi, prądami rozrywającymi, prądami porywającymi lub prądami wciągającymi powstają w miejscach, gdzie załamują się fale. Często można je spotkać np. przy falochronach czy w okolicy rowów. Zjawisko to polega na cofaniu z dużą prędkością w głąb morza wód, wyrzuconych uprzednio na brzeg. Tworzą one prąd płynący w kierunku przeciwnym do kierunku fal.