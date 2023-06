Tragedia w Wielkopolsce. 34-latek utonął w jeziorze

W związku z tym dramatycznym wydarzeniem, policjanci apelują o zachowanie ostrożności i rozsądku podczas wypoczynku nad wodą. Radzą korzystać wyłącznie z miejsc przeznaczonych do kąpieli, nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, unikać kąpieli po opalaniu, nie pozwalać dzieciom na samodzielne wchodzenie do wody, nie skakać do wody z dużej wysokości oraz zakładać kapok podczas korzystania ze sprzętów pływających.