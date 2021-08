Śmiertelnie groźny prąd wsteczny na Bałtyku. To może uratować ci życie

Ratownik zaznaczył, że człowiek, który znajduje się pod działaniem takiego prądu, bardzo często podejmuje błędne decyzje, co może doprowadzić do tragedii. - Przeważnie stara się płynąć pod prąd, co jest błędem, bo kiedy ten prąd okazuje się zbyt silny, to zaczynają się poważne kłopoty. Dodatkowym problem są wtedy wysokie fale, które co chwilę zalewają taką osobę. Wówczas osoby zaczynają panikować, co jest najczęstszą przyczyną utonięć - powiedział.