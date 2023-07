Pożary w Grecji. Nowy komunikat MSZ i Ministerstwa Sportu i Turystyki

Jak zaznaczają resorty, osoby, które chcą wrócić do kraju, często mogą skorzystać z dodatkowych połączeń lotniczych, uruchomionych w związku z pożarami, które szaleją w Grecji. "Loty do Polski odbywają się regularnie. Skontaktuj się z organizatorem swojej wycieczki i zapytaj o to na kiedy planowany jest Twój lot do Polski. Większość przewoźników przygotowuje specjalne połączenia lotnicze, które umożliwią wcześniejszy powrót z wakacji. Pamiętaj, że obowiązkiem organizatora jest zapewnienie Tobie bezpieczeństwa i zorganizowanie powrotu do kraju".