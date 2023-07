Sytuacja jest dynamiczna. "Dostaliśmy kolejny alert"

Z powodu fali upałów w Grecji doszło do serii pożarów lasów. Na pomoc wysłano jednostki ratownicze z Polski, które pomagają w rejonie Attyki. - Działamy na polecenie greckich służb. Jeżeli przyjdzie konieczność i dostaniemy taką dyspozycję, to jesteśmy gotowi do relokacji na Korfu, Rodos albo inną wyspę. Tu, gdzie jesteśmy, jest już dość spokojnie. Pogorzelisko mogę opisać jako krajobraz księżycowy - wszystko jest wypalone do zera - podsumowuje mł. kpt Łukasz Nowak, rzecznik polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Grecji.