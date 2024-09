Na jaw wychodzą nowe fakty po wybuchu. "Główna hipoteza śledczych"

Jak informuje "Wyborcza", cztery piwnice przerobiono nielegalnie w jedno pomieszczenie - salę do napraw. Prowadziły do niej schody wykute - też nielegalnie - na zapleczu salonu firmy Lupo, który mieścił się na parterze i gdzie obsługiwano klientów. W mailu do "Wyborczej" spółka Lupo potwierdza, że w piwnicy serwisowano akumulatory.