Pogrzeb strażaka z Poznania. Przyjechali z całej Polski

"Parafrazując ten okrzyk siostry zmarłego Łazarza, chcieliśmy zawołać Panie, gdybyś tam był w tej nieszczęsnej piwnicy… ale Bóg miał inny plan, bo Bóg zawołał go do siebie i przeciął nić życia. Wierzymy, że Bóg był tamtej nocy i Łukasz usłyszał wezwanie pójdź za mną. Wierzymy w jedną prawdę, że Bóg jest z nami, że jest z wami, małżonko, dzieci, rodzice. (...) Łukasz stracił to ziemskie życie, ale jest jeszcze inne życie, dlatego Bóg wziął do siebie Łukasza, aby dać mu inne życie, życie na wieki. (...) Łukaszu, dałeś z siebie wszystko. Pięknie wykonałeś strażackie powołanie" - pogrążeni w smutku bliscy i uczestnicy ceremonii usłyszeli Ewangelię św. Jana.