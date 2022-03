Szef MAEA po ataku na elektrownię w Zaporożu: Nie doszło do uszkodzenia reaktorów

- Ukraina wysyła prośbę o natychmiastową pomoc. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje i ryzyko, które możemy wszyscy ponieść, jeżeli to będzie trwać bez trzymania się tych zasad, to przedstawiłem zarówno Federacji Rosyjskiej jak i Ukrainie kalendarz mojej dostępności, abym mógł wybrać się na miejsce tak szybko, jak będzie to możliwe, aby te kluczowe zasady już nigdy nie były naruszane. Intencją jest, by uzgodnić to w ogólnych ramach, by nigdy nie naruszać tych zasad, pod którymi się podpisywaliśmy - stwierdził.