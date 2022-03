Wołodymyr Zełenski: przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy

Zełenski zaapelował do Rosjan. "Nie wolno milczeć"

Następnie Zełenski przeszedł na język rosyjski, apelując: "Rosjanie, chcę się zwrócić do was: jak to jest w ogóle możliwe? Przecież w 1986 roku razem walczyliśmy z konsekwencjami katastrofy w Czarnobylu. Jak można o tym zapomnieć? A jeśli nie zapomnieliście, to nie wolno wam milczeć. Musicie wyjść na ulice, powiedzieć waszej władzy, że chcecie żyć. Chcecie żyć na Ziemi nieskażonej radioaktywnym promieniowaniem. Promieniowanie nie wie, gdzie jest Rosja. Nie wie, gdzie są granice waszego państwa".