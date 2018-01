Powstał plan odstrzału dzików z użyciem dronów i noktowizorów. "Likwidacja populacji w 2 miesiące"

Populację dzików trzeba zredukować przez "interwencję myśliwych" – zapowiada minister środowiska Henryk Kowalczyk. Według informacji Wirtualnej Polski, premierowi Morawieckiemu został przedstawiony plan walki z wirusem ASF zakładający masowy odstrzał dzików z użyciem dronów, noktowizorów, kamer termowizyjnych i z pomocą wojska. "To jest wojna" – mówi nam jeden z myśliwych.

Użycie noktowizorów do polowań na dziki umożliwia przyjęta w poprzednim roku ustawa, której zapisy nie były jednak wykorzystywane do walki z postępującym afrykańskim pomorem świń.

Według naszych informacji, plan ograniczenia populacji dzików został przedstawiony premierowi Morawieckiemu i trafił do resortu środowiska. Zakłada on użycie dronów wyposażonych w urządzenia termowizyjne do lokalizacji i policzenia dzików, które mają być likwidowane przez myśliwych. Koła łowieckie mają być zobowiązane do odstrzału 90 proc. namierzonych w danym terenie dzików w ciągu dwóch tygodni. Do usuwania martwych zwierząt ma być wykorzystane wojsko. Plan przewiduje, że użycie nowoczesnych metod sprawi, że "likwidacja populacji dzików potrwałaby najdłużej dwa miesiące". Pionierami w wykorzystywaniu dronów i termowizji są naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, którzy dzięki nocnym przelotom dronem liczyli populację jeleni, saren i dzików.