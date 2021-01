Powrót dzieci do szkół. Dariusz Piontkowski o słabych efektach nauczania zdalnego

Dariusz Piontkowski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Wiceszef MEiN przekazał, że decyzja o powrocie dzieci do szkół była konsultowana z lekarzami epidemiologami. Piontkowski odniósł się także do tego, czy jest ona bezpieczna. - Rada medyczna mówiła wyraźnie, że groźba wzrostu zakażeń wśród dzieci i nauczycieli jest stosunkowo niewielka - powiedział. - Dane, które mamy także z innych państw, wskazują na to, że dzieci nie tylko trudniej zapadają na tę chorobę, ale także są w mniejszym stopniu nosicielami - dodał polityk. - Ogromna część profesorów medycyny, epidemiologów jest podobnego zdania co my. Uważają oni, że negatywne skutki nauczania zdalnego przeważają nad niebezpieczeństwem powrotu dzieci do szkół - dodał. - Dzieci potrzebują kontaktu z rówieśnikami i bezpośredniego nauczania przez nauczyciela, a nie tylko przez kamerkę internetową - wyjaśnił gość programu "Newsroom". - W większości wypadków efekty kształcenia zdalnego są słabsze niż nauczania stacjonarnego - dodał Dariusz Piontkowski.

