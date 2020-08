Powrót do szkół. Pierwsza szkoła z koronawirusem

Powrót do szkół. Dzieci ze szkoły podstawowej w Kiełpinie (woj. pomorskie) nie pójdą jutro na rozpoczęcie roku szkolnego. Jeden z nauczycieli placówki został zarażony koronawirusem. Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach nauczyciele placówki zostali objęci kwarantanną domową od 1 do 14 września.

Powrót do szkół. Czeka nas niemiecki scenariusz?

Sytuacja mająca miejsce w Kiełpinie to odosobniony wypadek. Jednak, żeby wyobrazić sobie, co może nas czekać po 1 września, warto rzucić okiem za naszą zachodnią granicę. Mija miesiąc, od kiedy Niemcy zdecydowali się ponownie otworzyć szkoły. Od tego czasu w samym Berlinie odnotowano 40 przypadków zarażenia koronawirusem.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski pytany w ostatnich tygodniach wielokrotnie o to, czy szkoły są przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, niezmiennie odpowiadał, że tak. Odpowiednie instrukcje zostały wysłane dyrektorom szkół 5 sierpnia. Ministerstwo oddało szefom placówek edukacyjnych pole do działań, tłumacząc, że szkoły różnej wielkości wymagają różnych procedur. Do szkół rozesłano też maseczki, termometry i hektolitry płynu dezynfekującego.