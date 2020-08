Powrót do szkoły 1 września. Dariusz Piontkowski o nowym roku i podwyżkach dla nauczycieli

- Nie chcieliśmy stwarzać rygorystycznych zasad - powiedział minister Piontkowski , odnosząc się do wytycznych dla dyrektorów szkół. To oni mają wprowadzić zasady, które mają ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Szef MEN podkreślił, że do placówek dostarczone zostały środki ochronne, takie jak płyny do dezynfekcji. Resort zbiera zamówienie na kolejne partie.

Koronawirus w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wygląda powrót do szkoły w czerwonej strefie

Powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski o kontakcie z sanepidem

- Ten bezpieczny powrótmoże być zabezpieczony poprzez bezpieczną komunikację - mówił Dariusz Piontkowski, nawiązując do współpracy placówek z sanepidem. W każdym województwie zorganizowano spotkania, by omówić sposób reagowania na ewentualne przypadki zakażeń. Do dyspozycji mają być telefony i adresy mailowe.