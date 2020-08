Powrót do szkoły. Słynny nauczyciel o decyzjach ministra edukacji

Przemysław Staroń w 2018 roku został wybrany nauczycielem roku. Jego zdaniem resort edukacji nie przygotował odpowiednio szkół i nauczycieli na powrót do szkoły. O początku roku szkolnego mówi: "to wchodzenie do paszczy lwa".

Zdaniem Nauczyciela Roku 2018, działaniaministra edukacji Dariusza Piontkowskiego to zaklinanie rzeczywistości. W jego opinii optymizm MEN w kontekście powrotu uczniów do szkół to myślenie życzeniowe nie mające żadnego oparcia w obecnych realiach. O swoich obawach Staroń opowiedział serwisowi Gazeta.pl.

Powrót do szkoły. MEN z peleryną niewidką

Powrót do szkoły w obecnej sytuacji Staroń nazywa "wchodzeniem do paszczy lwa". Zarzuca ministrowi Piontkowskiemu, że jego resort nie przygotował dla nauczycieli żadnych szkoleń, które pomogłyby w radzeniu sobie z trudami nauczania podczas epidemii.

"Wchodzenie do paszczy lwa polega na tym, że nawet jeśli my musimy do niej wejść, to musimy mieć odpowiedni ekwipunek. A my tego ekwipunku nie mamy w ogóle. Mam wrażenie, że MEN stosuje coś takiego, jak peleryna niewidka: że jak sobie założymy pelerynę niewidkę, to się ochronimy przed całym złem"

Powrót do szkoły. "Bądźmy jak zabawki z Toy Story"

Pedagog zachęcał też, by nie oszukiwać dzieci i nie mówić im, że sytuacja jest opanowana i absolutnie nic im nie grozi. Jego zdaniem potrzebna jest mądra współpraca i wspólne oraz w pełni świadome stawienie czoła przeciwnościom.

Staroń porównał tę sytuację do jednej ze scen z filmu Toy Story 3, kiedy zabawki w obliczu zniszczenia złapały się za ręce i świadome, że nie mogą zrobić nic więcej, postanowiły razem spędzić ostatnie chwile. "Złapmy się za ręce i wspólnie idźmy przez to, będąc mądrymi. Jeżeli władza nie jest w stanie być mądra, to tym bardziej my musimy" - stwierdził.

Źródło: Gazeta.pl