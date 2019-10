Strajk nauczycieli 2019 odroczony, ale nie na długo

Włoski strajk nauczycieli 2019 miał rozpocząć się we wtorek 15 października. Jednak z powodu wątpliwości pośród nauczycieli data jego rozpoczęcia została przesunięta. Kiedy rozpocznie się strajk nauczycieli i jak będzie wyglądał?

Zgodnie z zapowiedziami Sławomira Broniarza strajk nauczycieli 2019 ma rozpocząć się 22 października i potrwa bezterminowo. Jak będzie przebiegał jesienny strajk nauczycieli? Nauczyciele będą przeprowadzać strajk włoski. Oznacza to, że szkoły będą otwarte, zajęcia będą się odbywały, ale nauczyciele będą wykonywali jedynie swoje obowiązki. Co to oznacza dla rodziców i uczniów? W trakcie strajku nauczycieli mogą zostać odwołane zajęcia pozalekcyjne, które nauczyciel prowadził nieodpłatnie. Dodatkowo odwołane zostaną wycieczki i popołudniowe wyjścia do muzeów teatrów, kin itp.