Powrót do szkoły 1 września. Sławomir Broniarz krytykuje MEN. Jest reakcja ministra

Szkoły w całej Polsce szykują się do nowego roku szkolnego. A ten będzie inny niż zwykle - z powodu epidemii koronawirusa. Pojawia się wiele wątpliwości odnośnie do organizacji zajęć w tradycyjnym trybie. Wśród krytyków wytycznych MEN znalazł się prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz .

- Przed sekundą dostałem kolejny telefon, tym razem z Podkarpacia. Nauczyciele wyrażają przekonanie, że tydzień pouczymy, a potem przejdziemy na nauczanie hybrydowe czy zdalne. Mówią też, że nie mają komputerów, sieci, sprzętu, są jak dzieci we mgle – powiedział w rozmowie z portalem interia.pl prezes Broniarz.

Do tych słów odniósł się minister Dariusz Piontkowski. Szef MEN stwierdził, że może to właśnie przewodniczący ZNP zachowuje się jak "dziecko we mgle".