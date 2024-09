Powodzie w Polsce. To działo się w niedzielę

Południowy zachód Polski mierzy się z potężnym żywiołem. Najgorsza sytuacja wciąż jest w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim. W niedzielę do sieci trafiały kolejne filmy i zdjęcia pokazujące niszczycielską siłę wody. - To już nie jest dramat, to jest tragedia - mówił rzecznik IMGW o potężnej fali, która uderzyła w Stronie Śląskie.