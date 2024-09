Powódź w Polsce. Szef BBN: Trudno się dziwić wzburzeniu premiera Tuska

I zbliża się do 100 proc. Ale najważniejsze, że w przygranicznych Chałupkach powyżej zbiornika Racibórz Dolny, poziom wód Odry się obniża. A to oznacza, że dopływ do zbiornika zaczyna się redukować i maleje. Jest szansa, że zbiornik spełni swoje główne zadanie, czyli wypłaszczy falę powodziową, tak by mogła być przyjęta przez miejscowości zlokalizowane poniżej zbiornika. O ile oczywiście nie dojdzie do niedopuszczalnej sytuacji, jak ta ze zbiornikiem Mietków. Grozi to zalaniem Wrocławia. To kuriozalne.