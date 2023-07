"Powinniśmy kochać, ale i wymagać". Były senator PiS krytykuje rząd

Premier Beata Szydło oceniła w piątek na Twitterze, że "wypowiedź premiera Ukrainy Denysa Shmyhala jest po prostu niesprawiedliwa wobec Polski". A w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński w kontekście konfliktu zbożowego z Ukrainą stwierdził: - My pomagamy, chcemy pomagać, musimy pomagać, to jest w naszym interesie, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Tak być nie może - dodał.