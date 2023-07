PiS na polu Konfederacji. Rośnie presja na antyukraiński przekaz

Nasi rozmówcy w PiS twierdzą, że na tym etapie jedynym sposobem, by na to odpowiedzieć, może być "ostrzejszy język wobec Ukrainy i Ukraińców oraz wzajemnych relacji". - Musimy wysłać sygnał do elektoratu, który uważa, że zachodzi dysproporcja w relacjach polsko-ukraińskich. Trzeba zmienić przekaz, żeby zawalczyć o te głosy – mówi WP poseł, który chce pozostać anonimowy. Podobny głos słyszymy od drugiego rozmówcy. - Pomoc Ukrainie to kwestia naszego bezpieczeństwa, ale chodzi o inne rozłożenie akcentów w czasie kampanii - przekonuje.