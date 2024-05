"Poważny polityczny błąd". W KO krytyka Bodnara, chcą wyrzucić poprawkę do kosza

Sejm co najmniej do wyborów europejskich nie zajmie się zmienioną przez Senat ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa – dowiaduje się Wirtualna Polska. Poprawka, której twarzą został Adam Bodnar, pozwala "neosędziom" kandydować do KRS. W Koalicji Obywatelskiej rośnie presja na wyrzucenie poprawki Senatu do kosza, a ważni politycy koalicji zarzucają ministrowi sprawiedliwości "poważny polityczny błąd".