PiS chce wysadzić komisję ds. Pegasusa. W odpowiedzi nawet wnioski o areszt

- Ludzie PiS odgrażają się, że jak wrócą do władzy, to oni nas wsadzą, że to my będziemy mieli zarzuty – mówi nam jeden z członków komisji. - To jest gra psychologiczna. Nie możemy zrobić kroku w tył. Jesteśmy przekonani, że argumenty prawne są po naszej stronie, ale PiS wie, jak wolno działają sądy, bo sami mają w tej sprawie zasługi. Padamy ofiarą wolnego działania sądów – dodaje inny członek komisji. Nasi rozmówcy zapowiadają, że będą składali wnioski o ponaglenia, jeśli wnioski o ukaranie świadków będą rozpatrywane miesiącami.