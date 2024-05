Powalczy o prezydenturę? "Kampania pod płaszczykiem programu"

Czy dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk wystartuje w wyborach prezydenckich? - Znam tę teorię. To nie jest wykluczone - komentował w programie "Newsroom WP" dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. marketingu politycznego i wizerunku. - Jest to klasyczna kampania prezydencka pod płaszczykiem wizerunku programu telewizyjnego. Pytanie jakie środowisko polityczne postawiłoby na Dorotę Gawryluk, bo nie wierzę, że gdy pojawi się ktoś ponadpartyjny to zostanie prezydentem. Jest w grze. Pani Dorota Gawryluk zaprzecza bądź nie udziela odpowiedzi. Plotka jest też taka, że Pałac Prezydencki na nią stawia. Jeżeli Donald Tusk zdecyduje się wystartować w wyborach prezydenckich, to może to mieć inną wagę. Ambicje prezydenckie może mieć jeszcze paru innych polityków z różnych ugrupowań. Pytanie, jak to się ułoży przez najbliższe 13 miesięcy - dodał.

