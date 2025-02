Potworne nagrania. Rosjanie pokazują egzekucje

Ukraiński rzecznik praw człowiek zaalarmował, że pojawiło się nowe drastyczne nagranie, które pokazuje egzekucję ukraińskich jeńców wojennych . Nagranie to jest rozpowszechniane w rosyjskich kanałach militarnych.

Przekazał także, że w odpowiedzi na te wydarzenia wysłał listy do ONZ i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Wezwał te organizacje do wywarcia presji na Rosję, aby zapobiec podobnym działaniom w przyszłości.

Łubinec apeluje do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania przeciwko Rosji. Podkreśla, że takie zbrodnie nie mogą pozostać bez odpowiedzi, a Rosja powinna odczuć konsekwencje swoich działań. Rzecznik zaznacza, że presja międzynarodowa jest kluczowa, aby zapobiec dalszym naruszeniom praw człowieka.

Według danych ONZ 95 proc. jeńców ukraińskich poddawanych jest torturom i odmawia się im zaspokojenia podstawowych potrzeb, ponadto nie ma dostępu do osób uwięzionych. Od początku konfliktu na Ukrainie, Rosja jest oskarżana o liczne naruszenia praw człowieka nie tylko wobec żołnierzy wziętych do niewoli, ale także ludności cywilnej. Do tej pory nie udało się wszcząć działań prawnych.