Poszukiwania 3,5-letniego Kacperka pod Bolesławcem. Nowe informacje o ojcu

Poszukiwania Kacperka w Nowogrodźcu pod Bolesławcem trwają już dwa tygodnie. Do tej pory nie udało się go odnaleźć. Na noc przerwano akcję służb. Ojciec chłopca stara się o wyjście z więzienia, by szukać syna.

Poszukiwania Kacpra trwają od dwóch tygodni (PAP)