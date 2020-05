Zaginiony Kacperek. Znany policjant o poszukiwaniach

Poszukiwania Kacperka. Ósmy dzień, 500 hektarów.

Pod uwagę brane są różne scenariusze. Pojawiło się także przypuszczenie, że Kacper mógł zostać porwany lub w trakcie biegania wpaść do jakiegoś otwartego włazu czy studzienki. Jednak według policji najbardziej prawdopodobne jest, że chłopiec wpadł do rzeki, która biegnie blisko działek.

Poszukiwania Kacperka. Prawdopodobna wersja

- Przebieg dotychczasowego śledztwa wskazuje, że był to nieszczęśliwy wypadek. To był moment. Ojciec stracił z oczu swojego syna, a chłopiec oddalił się w kierunku rzeki. Prawdopodobnie z dziecięcej ciekawości. Nad rzekę prowadzą również ostatnie ślady - mówi Marek Dyjasz.

- Pojawiły się takie hipotezy, że z racji tego, że ojciec miał być winny jakieś pieniądze, to dziecko mogło zostać porwane. Moim zdaniem do porwania nie doszło. Po pierwsze, rodzice nie wyglądają na majętnych. Po drugie, żeby zorganizować porwanie, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Wyszukać odpowiednie miejsce i uwzględnić fakt, iż jest to małe dziecko. Po trzecie, trzeba brać pod uwagę, że za porwanie są bardzo wysokie zarzuty - uważa były szef Biura Kryminalnego KGP.