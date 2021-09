Posłowie PiS opuścili salę, gdy przemawiał Banaś. Prezes NIK komentuje

Co więcej, Marian Banaś wskazał, że analiza ustaleń kontrolerów dała podstawę do przygotowania zawiadomień do prokuratury. objęły one: Marian Banaś wskazał, że objęły one: premiera, szefa KPRM, ministra aktywów państwowych oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. - Czyny noszą znamiona przestępstwa - podkreślił Prezes Izby.