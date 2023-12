Posłowie PiS dalej "na pozycjach" w TVP. "Nie przyjechałem po to, żeby jeść"

- Wczoraj, kiedy wróciłem do domu, żona już spała, a dzisiaj zacząłem interwencję o 5.50 nad ranem. Chcielibyśmy być teraz z rodzinami, ale myślimy o pracownikach TVP, z którymi rozwiązywane są umowy. Traktujemy tę sprawę, jako próbę wrogiego przejęcia spółek kapitałowych skarbu państwa. Nie ma naszej zgody na to, żeby przedstawiciele państwowych firm ochroniarskich wchodzili do państwowych spółek i uzurpowali sobie prawo ich przejęcia - zaznacza w rozmowie z "Faktem".