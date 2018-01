Posłowie nie ratowali kobiet. Teraz się tłumaczą

Część polityków opozycji nie pojawiła się w środę w Sejmie, by głosować nad obywatelskim projektem ustawy o liberalizacji prawa do aborcji Ratujmy Kobiety. Niektórzy się tłumaczą, inni mogą wylecieć z partii.

"Szanowni Państwo, wyjaśniam. Z przyczyn zdrowotnych wczoraj w ogóle nie było mnie w Sejmie. Ani na komisjach, ani na głosowaniach. W wyniki braku dziennikarskiej rzetelności i plotek pojawiła się informacja, że nie wziąłem udziałów w głosowaniu. To nieprawda! - wyjaśnia na Twitterze poseł PO Arkadiusz Myrcha.

Nie obyło się też bez wyliczenia wad rządu. "Władza mocno ograniczyła dostępność do in vitro, a organizacje walczące z przemocą m.in. wobec kobiet mają ogromny problem z uzyskaniem dotacji ze środków publicznych. Polki mają problemy z dostępnością środków antykoncepcyjnych, pogorszyły się prawne zabezpieczenia dla standardów opieki okołoporodowej. Obecny rząd i większość sejmowa zrobił też wiele złego w edukacji seksualnej, promując treści czysto ideologiczne zamiast rzetelnej wiedzy naukowej. To zaniedbania, które nowa władza będzie musiała szybko naprawić po złych rządach PiS" - wyliczyła.