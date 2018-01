Niecodzienna wymiana zdań na Twitterze. Hanna Lis upomina Joannę Muchę

"Występujecie za mordowaniem, a nie za aborcją" - słychać było wczoraj w Sejmie. Gorąco z powodu debaty i głosowania w sprawie projektów zmieniających prawo aborcyjne było jednak nie tylko tam. Dyskusja przeniosła się też do Twittera. Udział w niej wzięły m.in. Hanna Lis i posłanka PO Joanna Mucha.

"Chciałam wam powiedzieć, setkom tysięcy obywatelek i obywateli, którzy podpisali się pod projektem ustawy liberalizującej drakońskie prawo antyaborcyjne, że czuję tę samą złość. Ale to nie jest koniec. Jest nas coraz więcej. Nadejdzie czas, kiedy nie można będzie nas dłużej lekceważyć!" - napisała rozgoryczona i jednocześnie zmotywowana posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha .

Na jej post odpowiedziała między innymi Hanna Lis. W jej komentarzu próżno szukać zrozumienia dla polityk partii opozycyjnej. "Z całym szacunkiem: sami siebie lekceważycie, bo to 39 posłów "opozycji" wyrzuciło projekt do kosza, pokazując tym samym "setkom tysięcy obywatelek i obywateli", ile dla was znaczy ich głos. Spodziewajcie się zatem wzajemności" - podkreśliła dziennikarka.