Złamali dyscyplinę partyjną. Opozycja będzie wyrzucać posłów?

Sławomir Neumann poinformował, że podczas głosowania w sprawie projektów zmieniających prawo aborcyjne wymagana była jednomyślność partyjna. Ciemne chmury zbierają się nad Joanną Fabisiak, Markiem Biernackim i Jackiem Tomczakiem. Na podobny krok może się również zdecydować Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.

PO zajmie się trójką posłów

Podczas środowego głosowania parlamentarzyści zdecydowali, że projekt liberalizujący prawo aborcyjne został odrzucony. Z kolei przepisy zaostrzające aborcję zostały skierowane do dalszych prac w komisji.

Trójka niepokornych została skrytykowana przez kolegów z partii. - Dla mnie jest to całkowicie niezrozumiałe, że projekt komitetu "Ratujmy Kobiety" został odrzucony - stwierdził Rafał Trzaskowski . - Porażające jest to, że nawet część posłów PiS dopuszcza ten projekt - dodał.

Co zrobi Nowoczesna?

Przeciwko projektowi dotyczącemu zaostrzeniu aborcji była Nowoczesna. - Kobieta musi mieć wybór, musi dokonać go we własnym sumieniu - przekonywała Joanna Scheuring-Wielgus. - Obowiązkiem ustawodawców jest niedopuszczenie do uchwalenia tej ustawy - kontynuowała.