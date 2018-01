Zaskakująca deklaracja Joanny Scheuring-Wielgus. "Rozważam opuszczenie partii"

Czy Nowoczesną czekają kolejne zmiany? Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy partii Joanna Scheuring-Wielgus zapowiedziała, że zastanawia się nad opuszczeniem partii. Podobno nie tylko ona. - Powinnam soczyście przekląć publicznie - zaznaczyła w rozmowie z WP. Posłowie N., którzy nie zagłosowali, muszą zapłacić 1000 zł kary i nagany.



- Jest mi wstyd, czuję się totalnie rozczarowana - powiedziała w rozmowie z AIP posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Tymi słowami odniosła się do środowych wydarzeń w Sejmie - głosowania w sprawie prawa do aborcji.

Czy rozważanie odejścia ma coś wspólnego z działaniami Ryszarda Petru? - To nie ma nic wspólnego z Ryszardem Petru, ale za jego przywództwa partia była zarządzana. On potrafił tonować emocje, zarządzać nimi przed dwa lata. Media pewnych rzeczy nie widzą, ale on to robił po prostu bardzo dobrze.