Posłanka PiS stawia rząd pod ścianą. Pyta o spełnienie obietnicy wyborczej, która padła na partyjnym pikniku z rodzinami

W samym środku kampanii prezydenckiej posłanka Zjednoczonej Prawicy Anna Dąbrowska-Banaszek stawia rządzących polityków w kłopotliwej sytuacji. Domaga się wyjaśnień, kiedy rząd zamierza rozpocząć budowę Mieszkań Plus w Chełmie. Obietnica padła podczas kampanii parlamentarnej na rodzinnym pikniku Prawa i Sprawiedliwości, zorganizowanym w jej rodzinnym mieście.

Takie pytania rzadko padają ze strony posłów Zjednoczonej Prawicy. Jednak posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek (należy do klubu PiS, startowała z rekomendacji Porozumienia Jarosława Gowina) stanowczo domaga się konkretów w sprawie realizacji obietnic wyborczych z poprzedniej kampanii.

- "Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia realizacji złożonych obietnic i rozpoczęcia budowy mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus?" - napisała w interpelacji złożonej do Ministerstwa Rozwoju. Podkreśla, że miasto Chełm wykonało wszystkie procedury niezbędne do rozpoczęcia tej inwestycji, leżące po stronie samorządu.

Co z Mieszkaniami Plus? Tym razem pyta posłanka z klubu PiS

Posłanka dodaje, że od kilku miesięcy mieszkańcy czekają na rozpoczęcie realizacji budowy mieszkań. Sprawie dodaje pikanterii fakt, że poseł dodatkowo reprezentuje interesy swojego syna. 29-letni Jakub Banaszek jest prezydentem liczącego 63 tys. mieszkańców Chełma. To nie wszystko, Banaszek do niedawna był szefem gabinetu politycznego Jadwigi Emilewicz. Ta zaś jako minister rozwoju odpowiada za program budowy Mieszkań Plus.

Jak udało nam się dowiedzieć, prezydent Chełma regularnie odwiedza swoją byłą szefową, ale niewiele udało mu się załatwić w sprawie mieszkań. W rozmowie z WP zaprzeczył, że poprosił mamę o złożenie interpelacji w imieniu swoich mieszkańców.

Chełm. Piknik rodzinny PiS i obietnica 200 mieszkań

Mieszkania Plus dla Chełma obiecano podczas pikniku rodzinnego Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się w lipcu 2019 roku. Ze sceny przemawiał sam Jarosław Kaczyński. Liderzy PiS zachęcali do głosowania na swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych, w szczególności lidera listy Jacka Sasina. - Będziemy budować w Chełmie lokale w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus - ogłosił Artur Soboń, ówczesny wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Nie wiadomo, czy to akurat za sprawą tej obietnicy, ale w okręgu chełmskim PiS uzyskało 59,5 proc. poparcia. Sam Jacek Sasin zebrał ponad 90 tys. głosów. Gorzej poszło już w sprawie mieszkań. Miało być ich 200, a nie udało się nawet zorganizować symbolicznego wbicia łopaty. Czas już najwyższy, bo według deklaracji mieszkania miały być ukończone w 2021 roku.

Możliwe, że poślizg inwestycji to efekt zmiany koncepcji w programu Mieszkanie Plus. Informowaliśmy o tym w lutym tego roku.

- Miasto Chełm przeprowadziło niezbędne przygotowania do realizacji programu. Wytypowało nieruchomości, m.in. poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Chełmie będzie realizowany program budowy mieszkań - poinformował WP Daniel Zieliński z Urzędu Miasta w Chełmie.

W Ministerstwie Rozwoju usłyszeliśmy, że odpowiedź dla posłanki Dąbrowskiej-Banaszek jest przygotowywana i to ona w pierwszej kolejności pozna konkrety.

