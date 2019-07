Kaczyński apeluje o pełną mobilizację. "Wszystko się może zdarzyć"

Jarosław Kaczyński przemawiał podczas organizowanego przez PiS pikniku w Chełmie. - Chcemy rozmawiać z Polakami - deklarował Kaczyński. Apelował jednocześnie, aby nie popadać w pychę. - Potrzebna jest pełna mobilizacja - ostrzegał.



Prezes PiS pojawił się na pikniku m. in. w towarzystwie Jacka Sasina i Beaty Mazurek. - Będąc u władzy cały czas staraliśmy się zabiegać o materialne warunki życia, ale także o godność Polaków, byśmy byli równi, by wszystkie części Polski były równe, by można było odbudować to, co nazywamy wspólnotą - mówił Kaczyński.