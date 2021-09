"Poseł Suski bredzi". Hołownia komentuje wypowiedź o "okupacji brukselskiej"

Szymon Hołownia odniósł się na antenie Polsatu do słów posła Marka Suskiego o "okupancie brukselskim" i ocenił, że ten "bredzi". - Jeżeli coś złego dzieje się w twoim domu, to nie obrażasz wszystkich sąsiadów - powiedział z kolei odnosząc się do słów o możliwym polexicie.