Polska2050 ma kolejnego posła. Do Hołowni odejdzie z KO

- Boję się, że jeśli do polaryzacji (w polskiej polityce - red.) dojdzie w sposób tak otwarty, w jaki zaczyna dochodzić, to PiS niestety może mieć utorowaną drogę do kolejnego zwycięstwa. Nie możemy do tego dopuścić - powiedział podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia.