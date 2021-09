Donald Tusk: Mam wrażenie, że Polską rządzą nieznośne bachory

Donald Tusk o polexicie: Katastrofy są często nieplanowane

Polityk stwierdził, że nie potrafi określić czy polski obóz władzy planuje wyjście z Unii Europejskiej, ale zaznaczył, że tego typu zdarzenia bywają nieplanowane. - Tego typu katastrofy, jak brexit czy wyjście Polski z UE, bardzo często zdarzają się nie dlatego, że ktoś to zaplanował, a dlatego, że ktoś nie umiał zaplanować mądrej alternatywy dla takiego dramatu - stwierdził. - To, co dzisiaj cechuję politykę PiS-u jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, to jest taki nieustanny i kompletnie niepotrzebny hazard - dodał.