Poseł PiS alarmuje. Miasto może zostać całkowicie zalane

- Największe zagrożenie ma przyjść wieczorem i w niedzielę w okolicach południa. Mieszkańcy szykują się na najgorsze - mówi Wirtualnej Polsce mieszkający na co dzień w Głuchołazach poseł Kamil Bortniczuk. Miał w sobotę przyjechać do Warszawy, ale żywioł zatrzymał go w rodzinnym mieście. - Most w centrum miasta może nie wytrzymać czterometrowej fali - przyznaje.