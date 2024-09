Alarm przeciwpowodziowy w Głuchołazach. Zawyły syreny

Alarm przeciwpowodziowy oznacza m.in. całodobowe dyżury pracowników gminnych, utrzymanie w pełnej gotowości do użycia sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych w pełnej gotowości, stałe monitorowanie stanu wód na terenie gminy i zagrożeń w newralgicznych punktach, pełną gotowość sił i środków do działań ratunkowych, w tym do ewakuacji ludzi i zwierząt.