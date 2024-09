"Naprawdę jest niepokój". Mieszkańcy Głuchołazów przerażeni

"Jest niepokój. Naprawdę. Mieliśmy wykończony remont mieszkania", "Strach. Drugi raz człowiek przeżywa takie coś i miejmy nadzieję, że na tym się skończy i woda się nie podniesie", "Przerażenie, wspomnienia z 1997 roku. Wtedy też tak to wyglądało. Jest ciężko na serduszku" - mówią mieszkańcy Głuchołazów w województwie opolskim. W sobotę nad ranem władze miasta Głuchołazy wezwały do ewakuacji kilkuset mieszkańców domów przy rzece Biała Głuchołaska. Z możliwości przejścia do punktów przygotowanych przez samorządowców skorzystali nieliczni. Jak wyjaśnił burmistrz Paweł Szymkowicz, część z mieszkańców zagrożonych domów przeniosła się wcześniej do rodzin i znajomych. Niektórzy postanowili przeczekać kryzys w swoich domach.

